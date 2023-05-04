Жители Владимирской области должны в срок до 17 июля оплатить налоги. Наказание ждет и нерадивых...

Жители Владимирской области должны в срок до 17 июля оплатить налоги.Наказание ждет и нерадивых налогоплательщиков. В регионе завершился период подачи налоговых деклараций физлиц. Всем, кто не успел уложиться в срок, грозят штрафы и пени.Но отчитаться все равно придется. О доходах от продажи недвижимости, о дорогих подарках, полученных не от близких родственников, о суммах, выигранных в лотереи или полученных в результате сдачи имущества в аренду. Сдать декларации обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой. В рамках декларационной кампании не обязаны оформлять 3НДФЛ только самозанятые граждане. Уплатить налоги на доходы, указанные в декларациях, нужно до 17 июля этого года.