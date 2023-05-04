Убийство предотвратили.

Убийство предотвратили.В отношении жительницы Красноярска возбудили дело об организации заказного убийства. Женщина, по данным , хотела избавиться от дочери, чтобы стать единственной владелицей квартиры.О своем намерении подозреваемая рассказала знакомому. После чего он нашел ей исполнителя, которому она пообещала 80 тысяч рублей за убийство. Как сообщает телеканал , действующий под контролем полиции исполнитель инсценировал убийство и предоставил заказчице в качестве доказательств сумку дочери.Помимо этого, жительницу Красноярска подозревают в намерении таким же способом избавиться от сына. Женщину задержали при передаче денег, сообщает .