В апреле во Владимирской области было размещено более 4,4 тысяч вакансий, не требующих опыта работы. Средняя зарплата составила 39,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе hh.ru. Топ-10 вакансий без

В апреле во Владимирской области было размещено более 4,4 тысяч вакансий, не требующих опыта работы. Средняя зарплата составила 39,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе hh.ru. Топ-10 вакансий без опыта работы: Вакансия Предлагаемая зарплата Менеджер по работе с клиентами (недвижимость) от 130 000 руб. на руки Региональный представитель от 120 000 до 150 000 руб. до