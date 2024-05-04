Юных владимирцев приглашают поучаствовать в конкурсе «Мой бизнес — мои идеи» Во Владимирской...

Юных владимирцев приглашают поучаствовать в конкурсе «Мой бизнес — мои идеи»Во Владимирской области стартовал приём заявок на конкурс «Мой бизнес – мои идеи».Принять участие может каждый желающий от 14 до 17 лет. Для этого необходимо разработать и реализовать свой бизнес-проект.Финал конкурса состоится 24 мая, защита проектов будет проходить перед жюри, в состав которого войдут успешные предприниматели региона, представители органов власти, бизнес-эксперты, представители инфраструктуры поддержки предпринимательства.Кроме того, как уточняют организаторы, - для участников организуется обучение у топовых лекторов региона: ребята смогут узнать о мерах поддержки молодых предпринимателей Владимирской области, получить советы от уже состоявшихся бизнесменов, помощь в доработке своих проектов, выборе правильной финансовой модели для стартапа.Более подробную информацию об участии в конкурсе можно получить по телефону: +7 (904) 655-97-68Фото: «Мой бизнес — мои идеи»