Во вторник, 5 мая, во Владимире временно ограничат проезд транспорта по улице Совхозной. Проезд будет закрыт для всех видов автомобилей в середине дня – с 12:00 до 15:30. Об этом предупредили в
<a href="https://33live.ru/novosti/04-05-2026-na-ulice-sovxoznoj-vo-vladimire-vremenno-perekroyut-dvizhenie-5-maya.html" target="_blank">На улице Совхозной во Владимире временно перекроют движение 5 мая</a> - Во вторник, 5 мая, во Владимире временно ограничат проезд транспорта по улице Совхозной. Проезд будет закрыт для всех видов автомобилей в середине дня – с 12:00 до 15:30. Об этом предупредили в
[url=https://33live.ru/novosti/04-05-2026-na-ulice-sovxoznoj-vo-vladimire-vremenno-perekroyut-dvizhenie-5-maya.html]На улице Совхозной во Владимире временно перекроют движение 5 мая[/url] - Во вторник, 5 мая, во Владимире временно ограничат проезд транспорта по улице Совхозной. Проезд будет закрыт для всех видов автомобилей в середине дня – с 12:00 до 15:30. Об этом предупредили в