Родственники Друговых не получат компенсации. Прокуратура Владимирской области через суд добилась признания недействительными сделок с квартирами в доме на улице Никитской во Владимире.
<a href="https://33live.ru/novosti/04-05-2026-prokuratura-dobilas-otmeny-dogovorov-dolevogo-uchastiya-dlya-rodstvennikov-drugovyx.html" target="_blank">Прокуратура добилась отмены договоров долевого участия для родственников Друговых</a> - Родственники Друговых не получат компенсации. Прокуратура Владимирской области через суд добилась признания недействительными сделок с квартирами в доме на улице Никитской во Владимире.
[url=https://33live.ru/novosti/04-05-2026-prokuratura-dobilas-otmeny-dogovorov-dolevogo-uchastiya-dlya-rodstvennikov-drugovyx.html]Прокуратура добилась отмены договоров долевого участия для родственников Друговых[/url] - Родственники Друговых не получат компенсации. Прокуратура Владимирской области через суд добилась признания недействительными сделок с квартирами в доме на улице Никитской во Владимире.