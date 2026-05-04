Единство искусств в преддверии Дня Победы. Жителей и гостей Владимирской области ждёт новый проект Центра классической музыки имени А. Э. Маркина – фестиваль «Театр и Симфония». Главным его

Единство искусств в преддверии Дня Победы. Жителей и гостей Владимирской области ждёт новый проект Центра классической музыки имени А. Э. Маркина – фестиваль «Театр и Симфония». Главным его участником станет Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Василисы Маркиной. В программах также примут участие ведущие хоровые коллективы, известные солисты, мастера балета и художественного слова. Фестиваль проводится