У певицы есть взрослый сын Сергей – магистр в области экономики и финансов. Но, кажется, скоро у него может появиться братик или сестричка.

У певицы есть взрослый сын Сергей – магистр в области экономики и финансов. Но, кажется, скоро у него может появиться братик или сестричка.Анита Цой с размахом отметила 5-летие своего официального фан-клуба "Банда_А". Отметить важную дату приехали представители фан-клубов из России, Казахстана и Узбекистана, а также фан-клубы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Казани, Тюмени, Уфы, Ижевска – всего более 70 самых верных поклонников.К веселой компании присоединились семья Аниты. Среди родственников были замечены: сын Сергей, племянница Катя Цой и даже домработница семьи Наташа, популярные блогеры: Нарыкова Анна, Трамп Катя, Екатерина Ходжаева (победительница конкурса на лучшее видео, она примет участие в съемках нового клипа певицы) и звездные друзья. Встреча с ними превратилось в вечер откровений и сенсационных признаний.Например, слишком свободное платье Аниты и заметно округлившиеся формы мгновенно стали предметом обсуждения. Первым "неладное" заподозрил певец Саша Попов. Своими подозрениями он сразу поделился не только с гостями вечера, но и с подписчиками в социальной сети. От внимательных поклонников не укрылся и факт очень бережного отношения к певице со стороны сына. Сергей не отходил от мамы ни на минуту, и не позволил задерживаться на вечеринке до самого конца.Напомним, певице 48 лет – среднее физиологическое время наступление климакса у женщины. Но Анита молода душой и телом, следит за здоровьем, поэтому не исключено, что решила сделать всем сюрприз. Благо, что возможности для рождения ребенка есть и желание. Поклонники радуются и уже сегодня поздравляют Аниту.