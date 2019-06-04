Подозреваемый заключил договор на поставку компьютерного оборудования для производства криптовалюты с 59-летним мужчиной, который передал ему в качестве предоплаты более 15 миллионов рублей...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Арбат установили причастность ранее задержанного к хищению крупной суммы денежных средств мошенническим путем.Как сообщалось ранее, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по СВАО задержали 25-летнего жителя столицы, подозреваемого в хищении 1 млн рублей под видом продажи оборудования для изготовления криптовалюты. По данному факту Следственным управлением УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Также оперативниками ОМВД России по району Арбат была установлена причастность задержанного к совершению аналогичного эпизода противоправной деятельности. Подозреваемый заключил договор на поставку компьютерного оборудования для производства криптовалюты с 59-летним мужчиной, который передал ему в качестве предоплаты более 15 миллионов рублей. Однако злоумышленник не выполнил условия договора и денежные средства не вернул.По данному факту следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60