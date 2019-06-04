Информационный центр УВД по ТиНАО сообщает гражданам о возможности подачи заявления в электронном виде на получение справки о наличии (отсутствии) судимости...

Информационный центр УВД по ТиНАО сообщает гражданам о возможности подачи заявления в электронном виде на получение справки о наличии (отсутствии) судимости, не покидая сайта УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве – https://тинао.мск.мвд.рф.Достаточно перейти в раздел «Государственные услуги», затем в «Госуслуги информационного центра (справки о наличии/отсутствии судимости, апостиль, архивные справки, справки о реабилитации)» и найти раздел «Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования». Кнопка «Получить услугу» автоматически переносит на портал государственных услуг в раздел «Справки об отсутствии судимости».Подать заявление таким способом можно, если гражданин зарегистрирован на портале государственных услуг https://gosuslugi.ru.Получить подробную информацию о порядке предоставления государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости граждане могут также в разделе Государственные услуги.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79