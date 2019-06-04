На этой неделе звезда Голливуда Анджелина Джоли дважды появилась на публике. Ее внешний вид испугал поклонников. Они считают, что у актрисы большие проблемы со здоровьем.

На этой неделе звезда Голливуда Анджелина Джоли дважды появилась на публике. Ее внешний вид испугал поклонников. Они считают, что у актрисы большие проблемы со здоровьем.Сначала легенду запечатлели во время прогулки с 10-летней дочерью Вивьен. Она была одета в сарафан на тонких лямках. Фанаты ужаснулись при виде ее худобы. Ее рука значительно тоньше, чем у девочки.Буквально на следующий день Джоли снова попала в объективы фотографов. На этот раз она надела черное пальто. Но облегающие джинсы все-равно предательски выдали истощение актрисы.СМИ сразу вспомнили давний рассказ одной подруги Анджелины. Та рассказывала, что светская львица может не есть на протяжении двух дней, а затем насытиться лишь пачкой орешков."Я еще ни разу не видела, чтобы она нормально и плотно пообедала", – говорила девушка.Напомним, не так давно легенда побывала в психиатрической клинике, специализирующейся на лечении анорексии и булимии. По всей видимости, звезда еще от своей болезни.Отметим, актриса наконец начала приходить в себя после с Брэдом Питтом. Она даже стала одеваться более женственно. Теперь вместо платьев-балахонов она предпочитает открытые, а подчас и соблазнительные наряды.