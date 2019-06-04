Андрей Аршавин стал невыездным. Футболиста не выпускают за границу за долги по алиментам. Спортсмен упорно отказывается выплачивать назначенные судом 350 тысяч в месяц на содержание дочери.

Андрей Аршавин стал невыездным. Футболиста не выпускают заграницу за долги по алиментам. Спортсмен упорно отказывается выплачиватьназначенные судом 350 тысяч в месяц на содержание дочери.Слушания по громкому делу о разводе сжурналисткой Алисой Казьминой продолжаются в Санкт-Петербурге. Сами герои взале суда не появляются – за них отвечают адвокаты. У супруги Аршавина их трое,у самого футболиста – всего один.4 июня в суде обсуждали вопрос алиментов на ребенка АндреяАршавина и Алисы Казьминой. Спортсмену назначили выплачивать 2-летней Есении по350 тысяч рублей в месяц – на то время, что длится бракоразводный процесс. Однакофутболист по каким-то причинам отказался выполнять решение суда – и добился витоге запрета на выезд за границу."Наша задача сохранить уровень жизни ребенка и Алисыпосле развода. Сейчас задолженность по алиментам составляетоколо полутора миллионов рублей – то есть он 4 месяца не платил ежемесячно по350 тысяч рублей", – приводит пояснения адвоката супруги Аршавина АлександраДобровинского "Комсомольская правда".Судьи и на этот раз не развели пару, процесс продолжится. Ранеесообщалось, что Алиса Казьмина требует от алименты – 4 миллионарублей в месяц. Защита супруги футболиста считает, что это справедливо: 2миллиона – бывшей жене, и еще 2 – на содержание дочери.