Андрей Аршавин стал невыездным. Футболиста не выпускают за
границу за долги по алиментам. Спортсмен упорно отказывается выплачивать
назначенные судом 350 тысяч в месяц на содержание дочери.
Андрей Аршавин стал невыездным. Футболиста не выпускают за
границу за долги по алиментам. Спортсмен упорно отказывается выплачивать
назначенные судом 350 тысяч в месяц на содержание дочери.
Слушания по громкому делу о разводе с
журналисткой Алисой Казьминой продолжаются в Санкт-Петербурге. Сами герои в
зале суда не появляются – за них отвечают адвокаты. У супруги Аршавина их трое,
у самого футболиста – всего один.
4 июня в суде обсуждали вопрос алиментов на ребенка Андрея
Аршавина и Алисы Казьминой. Спортсмену назначили выплачивать 2-летней Есении по
350 тысяч рублей в месяц – на то время, что длится бракоразводный процесс. Однако
футболист по каким-то причинам отказался выполнять решение суда – и добился в
итоге запрета на выезд за границу.
"Наша задача сохранить уровень жизни ребенка и Алисы
после развода. Сейчас задолженность по алиментам составляет
около полутора миллионов рублей – то есть он 4 месяца не платил ежемесячно по
350 тысяч рублей", – приводит пояснения адвоката супруги Аршавина Александра
Добровинского "Комсомольская правда".
Судьи и на этот раз не развели пару, процесс продолжится. Ранее
сообщалось, что Алиса Казьмина требует от алименты – 4 миллиона
рублей в месяц. Защита супруги футболиста считает, что это справедливо: 2
миллиона – бывшей жене, и еще 2 – на содержание дочери.