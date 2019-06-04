Свои огурцы и зелень с грядки даются порой слишком дорогой ценой. С какими трудностями приходится справляться в этом году?

Свои огурцы и зелень с грядки даются порой слишком дорогой ценой. С какими трудностями приходится справляться в этом году?Начался дачный сезон, а с ним – сезон краж из домиков и сараев. Как защитить свое имущество, и какие еще проблемы ждут дачников в это году?От воров не спастись?Искал еду - нашёл телевизоры. Так объяснил свои действия 18-летний житель Красносельского района Костромской области, обчистивший недавно дачи в одной из деревень. Со слов юноши, его привлекало, что летние домики стоят без хозяев почти круглый год. Парень был уверен, что его не поймают, и он спокойно продаст технику, но просчитался. Теперь в отношении расхитителя из садов возбуждено уголовное дело.«Не оставлять надолго участки без присмотра, запирать дома и подсобные помещения, не оставлять в доступных местах дорогостоящую технику и инвентарь», - с такими советами сотрудники полиции обращаются к владельцам садовых участков постоянно. Но дачи всё равно остаются лакомым куском для любителей наживы. Весной ловкачи охотятся на инвентарь, сбывая всё в металлолом, а летом набивают сумки урожаем.Один из последних инцидентов произошёл в Сусанино Костромской области, где из садов пропадали металлические изделия, утварь и батареи отопления. Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Костромской области Александр Дугарев рассказал: «Незаконный промысел организовали четверо молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет, ранее уже имевшие проблемы с законом. Они проводили разведку на территории садов, с выбранного участка выносили металл, грузили его на автомобиль одного из подельников и везли в пункт приёма лома. Вырученные средства тратили на ремонт этого же транспорта, а также на личные расходы».Участки в окрестностях Костромы страдают не меньше: недавно задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в серии хищений с заволжских дач.Полыхают как спичкиПо сведениям департамента региональной безопасности, нередки также пожары на территории садовых товариществ. Так, днём 2 июня в коллективном саду «Южный» в Шарье загорелся забор и садовый домик. Причины выясняются. В этот же день, но уже в Фанернике Костромского района огнём уничтожена теплица. В мае были пожары в садах д. Зорино Мантуровского района, Волгореченска, Чернопенского сельского поселения Костромского района. Немало фактов возгорания бань.Золотые помидорыНа себестоимость урожая влияют, кроме всего прочего, расходы на проезд до участков. С каждым годом всё накладнее использование личного транспорта.Согласно данным мониторинга, предоставленным департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, по состоянию на 27 мая регион среди 18 субъектов ЦФО (ранжирование по возрастанию) по уровню розничных цен на бензин марки АИ-95 занимает 4-ю позицию, на дизельное топливо 5-ю позицию.Впрочем, большая часть садоводов вынуждена пользоваться общим транспортом. Загруженность в направлении садов существенная. Для улучшения транспортного обслуживания с конца апреля и на всё лето в расписании движения маршрута № 56 внесены изменения. Временно поменялся путь следования автобусов маршрута № 18.Многим костромичам приходится добираться до дач по реке. На пригородных маршрутах «Кострома – Борщино» и «Кострома – Сады» многолюдно. Здесь, кроме стоимости проезда, увеличивающейся от сезона к сезону, негативным фактором являются те, кто желает просто покататься с ветерком на теплоходе: больше 243 пассажиров «Москва-52» принять не может, и садоводы всякий раз рискуют остаться в очереди на пристани. Особенно в разгар туристического сезона по выходным.