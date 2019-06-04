По словам Евгения Баженова, судебная тяжба началась в январе 2019 года. Претензии компании состоят в том, что BadComedian якобы нарушил объемы цитирования в обзоре на фильм За гранью реальности. В иске представители Kinodanz ссылаются на стандарты цитирования в магистерских диссертациях, хотя сам блогер отмечает, что в законе такой нормы нет

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) пожаловался на иск от кинокомпании Kinodanz. Об этом он рассказал в новом видео на своем YouTube-канале.По словам Баженова, судебная тяжба началась в январе 2019 года. Претензии компании состоят в том, что BadComedian якобы нарушил объемы цитирования в обзоре на фильм За гранью реальности. В иске представители Kinodanz ссылаются на стандарты цитирования в магистерских диссертациях, хотя сам блогер отмечает, что в законе такой нормы нет.Истец требует от Баженова один миллион рублей в качестве компенсации и удаления обзора. Блогер также привел цитаты из разговора с представителем Kinodanz. Вы портите нам репутацию, а с помощью судов мы сможем ее поднять. За нами стоят влиятельные, очень влиятельные люди, и нас поддерживает Министерство культуры Российской Федерации, — передал слова собеседника Баженов.BadComedian отдельно отметил, что Минкульт спонсировал съемки За гранью реальности. Однако, по мнению блогера, это противоречит озвученным Мединским приоритетам ведомства выделять деньги только на те картины, которые близки российскому зрителю.