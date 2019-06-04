Андрей Малахов обратил внимание на шумиху, которая поднялась вокруг захоронения Юлии Началовой на Троекуровском кладбище Москвы. В сегодняшнем выпуске программы Прямой эфир телеканала Россия 1 эксперты обсудили мракобесие, которое происходит на могиле артистки.

Андрей Малахов обратил внимание на шумиху, которая подняласьвокруг захоронения Юлии Началовой на Троекуровском кладбище Москвы. В сегодняшнемвыпуске программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" эксперты обсудили мракобесие,которое происходит на могиле артистки.Редакторам ток-шоуудалось найти девушку Викторию Романову, которая верит, что место погребенияЮлии Началовой может принести исцеление. Боле того, в студии "Прямого эфира" онарассказала, что благодаря походам к звезде она смогла избавиться от мигрени и затяжнойдепрессии."Я хочу призватьпричислить Юлию Началову к лику святых. На основании почитания при жизни ипосле – это, во-первых. Во-вторых, на основании фактов чуда на мощах", -заявила Виктория Романова присутствующим.Выслушав гостью, Андрей Малахов рассказал, что Виктория такая не одна. Прессе стали известны случаи, когда люди берали с могилы Началовой землю, считая, что она целительна, а также несли на могилу крем иводу, желая зарядить.Съемочная группа программы "Прямой эфир" обратилась закомментарием к бывшему пресс-секретарю Юлии Началовой Анне Исаевой. Пиар-менеджернегативно относится к шумихе, которая началась вокруг захоронения певицы. Пословам Исаевой, Началова была обычным человеком, которому были не чужды земныепроявления."Это обыкновенный,такой же, как и мы все человек, который совершал ошибки, огрешности, которыйбыл грешен, как и любой человек, живущий на этой земле, любой христианин. Да,это был светлый человек, но это не дает право людям думать о том, что она моглабы заряжать воду или думать о том, что она могла бы как экстрасенс решатькакие-то вопросы. Здесь люди перегибают палку", – рассказала пресс-секретарь.По словам Исаевой, артистка не была набожной. Дома у звездына комоде соседствовали православная икона и защитный амулет в форме ладони,которым пользуются евреи и арабы – Хамса.Ведущий шоу Андрей Малахов вспомнил, что 12лет назад делал передачу о чебаркульском мальчике Славе, который умер вдесятилетнем возрасте. Мать мальчика заявила тогда, что ее сын пророк, и вбуквальном смысле создала секту. Женщина продавала камни и землю с могилы сына,обещая чудо.Присутствующий в студии ток-шоу психолог АлександрНевеев отметил, что разговоры о святости Юлии Началовой могут быть оченьопасны."Те люди, которыесоздают культ Юлии Началовой, вы вообще понимаете, к чему это может привести?Ведь люди, которые поверят в ее святость, а потом церковь это не подтвердит,они ведь массово уйдут в раскол. Как это уже было с рядом так называемыхнародных святых. Нельзя играть такими вещами как святость. Если вы связываетеимя Началовой с христианством, то давайте вспомним, что она нуждается в нашихмолитвах, поместите ее в свой помянник", – рассудил специалист.