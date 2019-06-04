Андрей Малахов обратил внимание на шумиху, которая поднялась
вокруг захоронения Юлии Началовой на Троекуровском кладбище Москвы. В сегодняшнем
выпуске программы Прямой эфир телеканала Россия 1 эксперты обсудили мракобесие,
которое происходит на могиле артистки.
Андрей Малахов обратил внимание на шумиху, которая поднялась
вокруг захоронения Юлии Началовой на Троекуровском кладбище Москвы. В сегодняшнем
выпуске программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" эксперты обсудили мракобесие,
которое происходит на могиле артистки.
Редакторам ток-шоу
удалось найти девушку Викторию Романову, которая верит, что место погребения
Юлии Началовой может принести исцеление. Боле того, в студии "Прямого эфира" она
рассказала, что благодаря походам к звезде она смогла избавиться от мигрени и затяжной
депрессии.
"Я хочу призвать
причислить Юлию Началову к лику святых. На основании почитания при жизни и
после – это, во-первых. Во-вторых, на основании фактов чуда на мощах", -
заявила Виктория Романова присутствующим.
Выслушав гостью, Андрей Малахов рассказал, что Виктория такая не одна. Прессе стали известны случаи, когда люди берали с могилы Началовой землю, считая, что она целительна, а также несли на могилу крем и
воду, желая зарядить.
Съемочная группа программы "Прямой эфир" обратилась за
комментарием к бывшему пресс-секретарю Юлии Началовой Анне Исаевой. Пиар-менеджер
негативно относится к шумихе, которая началась вокруг захоронения певицы. По
словам Исаевой, Началова была обычным человеком, которому были не чужды земные
проявления.
"Это обыкновенный,
такой же, как и мы все человек, который совершал ошибки, огрешности, который
был грешен, как и любой человек, живущий на этой земле, любой христианин. Да,
это был светлый человек, но это не дает право людям думать о том, что она могла
бы заряжать воду или думать о том, что она могла бы как экстрасенс решать
какие-то вопросы. Здесь люди перегибают палку", – рассказала пресс-секретарь.
По словам Исаевой, артистка не была набожной. Дома у звезды
на комоде соседствовали православная икона и защитный амулет в форме ладони,
которым пользуются евреи и арабы – Хамса.
Ведущий шоу Андрей Малахов вспомнил, что 12
лет назад делал передачу о чебаркульском мальчике Славе, который умер в
десятилетнем возрасте. Мать мальчика заявила тогда, что ее сын пророк, и в
буквальном смысле создала секту. Женщина продавала камни и землю с могилы сына,
обещая чудо.
Присутствующий в студии ток-шоу психолог Александр
Невеев отметил, что разговоры о святости Юлии Началовой могут быть очень
опасны.
"Те люди, которые
создают культ Юлии Началовой, вы вообще понимаете, к чему это может привести?
Ведь люди, которые поверят в ее святость, а потом церковь это не подтвердит,
они ведь массово уйдут в раскол. Как это уже было с рядом так называемых
народных святых. Нельзя играть такими вещами как святость. Если вы связываете
имя Началовой с христианством, то давайте вспомним, что она нуждается в наших
молитвах, поместите ее в свой помянник", – рассудил специалист.