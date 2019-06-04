Цены в Крыму снизятся после открытия железнодорожного сообщения по Керченской переправе, заявили власти полуострова. Украинские блогеры, по традиции, перевернули сообщение с ног на голову: они злорадствуют по поводу высокой стоимости товаров для крымчан.

Цены в Крыму снизятся после открытия железнодорожногосообщения по Керченской переправе, заявили власти полуострова. Украинскиеблогеры, по традиции, перевернули сообщение с ног на голову: они злорадствуютпо поводу высокой стоимости товаров для крымчан.С заявлением по поводу выступил главаполуострова. Сергей Аксенов не скрывал, что цены в магазинах полуострова далекиот идеальных – в то же время, назвал пути решения проблемы.Однако для украинских блогеров пояснения, как обычно, малочто значат. Выхватив из всего выступления Аксенова слова про "высокие ценыв Крыму", они ринулись в бой. "Гоблин выразил робкую надежду на то,что цены снизятся хотя бы на часть после запуска ЖД движения по мосту", – пишетпользователь Twitter сником "Крымский бандеровец". Твит, естественно, тут же подхватилимногие украинские СМИ.Сергей Аксенов, говоря о , заявил, чтоулучшения ситуации ожидают после открытия железнодорожного сообщения поКрымскому мосту, запланированному на декабрь этого года. Глава Крыма обозначили вторую часть проблемы: по его словам, на полуострове до сих пор не работаетни один крупный сетевой оператор – ни в розничной торговле, ни в сфере связи.По словам Аксенова, которые приводит РИА Новости, из-заэтого на продовольствие повышаются – так как вступает в действиеспекулятивный фактор. Глава Крыма ранее предлагал решить проблему, введя наполуострове госрегулирование – однако его предложение не поддержали.