Цены в Крыму снизятся после открытия железнодорожного
сообщения по Керченской переправе, заявили власти полуострова. Украинские
блогеры, по традиции, перевернули сообщение с ног на голову: они злорадствуют
по поводу высокой стоимости товаров для крымчан.
Цены в Крыму снизятся после открытия железнодорожного
сообщения по Керченской переправе, заявили власти полуострова. Украинские
блогеры, по традиции, перевернули сообщение с ног на голову: они злорадствуют
по поводу высокой стоимости товаров для крымчан.
С заявлением по поводу выступил глава
полуострова. Сергей Аксенов не скрывал, что цены в магазинах полуострова далеки
от идеальных – в то же время, назвал пути решения проблемы.
Однако для украинских блогеров пояснения, как обычно, мало
что значат. Выхватив из всего выступления Аксенова слова про "высокие цены
в Крыму", они ринулись в бой. "Гоблин выразил робкую надежду на то,
что цены снизятся хотя бы на часть после запуска ЖД движения по мосту", – пишет
пользователь Twitter с
ником "Крымский бандеровец". Твит, естественно, тут же подхватили
многие украинские СМИ.
Сергей Аксенов, говоря о , заявил, что
улучшения ситуации ожидают после открытия железнодорожного сообщения по
Крымскому мосту, запланированному на декабрь этого года. Глава Крыма обозначил
и вторую часть проблемы: по его словам, на полуострове до сих пор не работает
ни один крупный сетевой оператор – ни в розничной торговле, ни в сфере связи.
По словам Аксенова, которые приводит РИА Новости, из-за
этого на продовольствие повышаются – так как вступает в действие
спекулятивный фактор. Глава Крыма ранее предлагал решить проблему, введя на
полуострове госрегулирование – однако его предложение не поддержали.