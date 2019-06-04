04.06.2019

2019-06-04 17:25:22

Четыре жертвы: в гостинице устроили стрельбу

Злоумышленник открыл стрельбу из помпового оружия в одной из гостиниц города Дарвин на севере Австралии. В результате ЧП погибли четыре человека, двое получили ранения. Об этом сообщает со ссылкой на издание 9News.



Полицейским удалось задержать преступника через час после случившегося. На данный момент следователи устанавливают причины произошедшего. Как отмечает агентство , число жертв может увеличиться до пяти.