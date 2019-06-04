36-летняя телеведущая Ирена Понарошку состоит в браке с 43-летним диджеем Александром Листом. Знаменитость призналась, что прохожие все чаще стали называть ее супруга дедушкой.

36-летняя телеведущая Ирена Понарошку состоит в браке с 43-летним диджеем Александром Листом. Знаменитость призналась, что прохожие все чаще стали называть ее супруга "дедушкой".Несколько часов назад Ирена Понарошку разместила совместную фотографию с мужем. На снимке телеведущая обнимает своего возлюбленного.Знаменитость рассказала поклонникам, что чужие дети стали все чаще называть ее мужа "дедушкой". "Маэстро все чаще в общественных местах дети громким шепотом называют "дедушкой": "Мама, смотри, какой странный дедушка!", "Мама, а этот дедушка спит или умер?", – отметила она.По словам телеведущей, в такие моменты она чувствует себя настоящим геронтофилом – человеком, который испытывает влечение к лицам пожилого возраста. В этом расстройстве она нашла особое преимущество."В долгосрочной перспективе это одно из самых выгодных половых расстройств! Потому что рано или поздно все наши парни станут дедушками, и тут уже без геронтофилии никак!", – подчеркнула .В комментариях к посту подписчики стали рассказывать о своем опыте отношений с мужчинами более старшего возраста. "Я в вашем клубе! У нас разница с мужем 17 лет!", "Моего мужа тоже недавно назвала девочка в магазине дедушкой. На следующий день сбрил бороду", – делились мыслями пользователи. Другие комментаторы посчитали рассуждения звезды странными.