Депутат Госдумы, секретарь севастопольского отделения Единой России Дмитрий Саблин дал развернутое интервью журналистам. Политик рассказал о своем видении развития Севастополя и Крыма, оценил нынешнюю ситуацию в российско-украинских отношениях, высказался о работе движения Антимайдан, координатором которого он является, а также затронул ряд других актуальных тем.

Депутат Госдумы, секретарь севастопольского отделения "Единой России" Дмитрий Саблин дал развернутое интервью журналистам. Политик рассказал о своем видении развития Севастополя и Крыма, оценил нынешнюю ситуацию в российско-украинских отношениях, высказался о работе движения "Антимайдан", координатором которого он является, а также затронул ряд других актуальных тем.Севастополь – город очень своеобразный, а его жители оченьтребовательны, отметил Саблин. По его признанию, над предложением возглавить городскоеотделение "Единой России" он не думал ни минуты. "И пока у меняесть силы, я готов их отдать на благо Севастополя", – сказал депутат вбеседе с главным редактором издания Андреем Гулютиным.Больше всего Севастополь нуждается в единстве власти, уверенСаблин. Денег на нужды города федеральные власти не жалеют, появляется многовозможностей для развития, но двигаться вперед мешает конфликт внутри местныхэлит, подчеркнул единоросс.По его словам, противоречия между законодательной и исполнительнойветвями власти влияет даже на фракцию "ЕР" в местном парламенте. Приэтом страдают от внутриэлитного конфликта прежде всего горожане, но пониманияэтого у местных властей пока нет, посетовал Саблин.Антагонизм между законодательной и исполнительной ветвямиснижает общую эффективность власти в Севастополе: местные парламентарии с однойстороны, и губернатор и его окружение с другой, пытаются друг другу досадить, анекоторые решения принимаются вопреки всякой логике, отметил Саблин."Я надеюсь, что грядущие выборы исправят эту проблему игород будет развиваться динамично и системно", – сказал депутат.В отличие от севастопольской элиты, в местном отделении"Единой России" подобных конфликтов не возникает, подчеркнулпарламентарий. Саблин высоко оценил коллектив в партии, президиуме иполитсовете.Он доволен работой районных депутатов Севастополя,руководителей муниципальных образований. "Всех этих людей действительноможно назвать единомышленниками", – сказал Саблин.Актуальными для города русской воинской славы остаются иградостроительные вопросы. Говоря о составлении и принятии генплана застройкигорода, Саблин напомнил, что территория Севастополя сопоставима по площадью сМосквой в пределах кольцевой автодороги (МКАД).При принятии столь важного документа нужно в первую очередьучитывать интересы горожан, отметил единоросс. По его словам, проголосоватьодин раз за целый генплан невозможно, не исключено, что нужно делить регион научастки и по каждому из них проводить общественные слушания. На них необходимоприглашать местных жителей и корректировать документ согласно их замечаниям."Я бы, например, на сегодняшний день прекратил быточечную застройку. Надо прорабатывать вопрос комплексного развитиятерритории", – сказал Саблин.Затронул секретарь севастопольского отделения "ЕдинойРоссии" и вопрос реализации национальных проектов в Крыму. Он напомнил,что местные партийцы четко следуют решениям президиума "ЕР", а такжепремьер-министра Дмитрия Медведева.Единороссы должны направить все силы на реализациюнацпроектов, подчеркнул законодатель. Вместе с тем он посетовал на отсутствиеконструктивного взаимодействия по нацпроектам с исполнительной властьюСевастополя. Саблин выразил надежду, что недопонимание удастся преодолеть.Проблемы порождает и переход с украинского законодательствана российское. В решении вопросов юридического характера горожанам помогаетправозащитный проект "Точка опоры". Он работает уже в 14 регионах ихорошо себя зарекомендовал, подчеркнул Саблин."Люди к нам идут. Причем не только ветераны. Мы неотказываем никому. К нам за помощью обратиться может каждый жительСевастополя", – сказал секретарь севастопольского отделения "ЕдинойРоссии".Затронул Дмитрий Саблин и российско-украинские отношения. Вчастности, он прокомментировал решение президента России Владимира Путина обупрощении выдачи паспортов гражданам Донецкой и Луганской республик.Жители Донбасса очень ждали российских паспортов, ведьпрошлые украинские власти лишили их политических прав только лишь за то, чтоони твердо выразили свою политическую позицию, отметил Саблин. "Врезультате они не могли поступать в институты, не могли найти работу, не моглиполучать пенсию", – подчеркнул единоросс и поблагодарил главу государства заего решение.Несмотря на известные трудности в отношениях Москвы и Киева,Россия и Украина как две братские страны все равно будут вместе, уверенпарламентарий. "Чем лучше мы будем работать в Севастополе, тем быстреерешится вопрос с Украиной", – подчеркнул Саблин.Несмотря на занятость на посту секретаря севастопольскогоотделения "ЕР", Саблин продолжает активное участие в деятельностиобщественного движения "Антимайдан". По его словам, активисты работаютпо двум направлениям – мобилизационное и информационно-просветительское."Боевое братство" проводит от 500 до 1500мобилизационных мероприятий в неделю, уточнил Саблин. Если деструктивные силывновь попытаются раскачать ситуацию в стране, то активисты"Антимайдана" не останутся в стороне, заявил депутат.По его словам, задача активистов – проводить массовыемероприятия и не допустить повторения украинских событий в России, объяснитьлюдям, зачем и для чего деструктивные силы пытаются раскачать ситуацию встране.Саблин упомянул о ситуации в Архангельской области."Бесспорно, мы должны думать об экологии. Но мы должны и объяснять, чтоэкологическая ситуация зависит и от самих людей. Мы в постоянном режимепытаемся двигаться в этом направлении", – подчеркнул он.Как писали ранее "Дни.ру", Дмитрий Саблин, которыйтакже возглавляет депутатскую группу по связям с парламентом Сирии, организовалдетям погибших российских и сирийских военнослужащих встречу с патриархомМосковским и всея Руси Кириллом. Ребята прибыли в нашу страну в начале мая поличному приглашению депутата и организации "Боевое братство".