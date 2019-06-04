В Единой России обратились в Министерство финансов с предложением дать россиянам налоговые льготы за оплату детских спортивных секций и приобретение необходимого инвентаря. В частности, отметила депутат Госдумы, координатор партийного проекта Крепкая семья Ольга Окунева, предполагается установить социальные налоговые вычеты.

В "Единой России" обратились в Министерство финансов с предложением дать россиянам налоговые льготы за оплату детских спортивных секций и приобретение необходимого инвентаря. В частности, отметила депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Крепкая семья" Ольга Окунева, предполагается установить социальные налоговые вычеты.Парламентарий напомнила, что президент России Владимир Путинв прошлом году поручил проработать вопрос получения налогового вычета заабонементы в спортивные секции, но эта мера по-прежнему не действует. По словамОкуневой, в правительстве готовятся поправки в Налоговый кодекс, которыепредполагают компенсацию части затрат на физическую культуру.Вместе с тем депутат указала на отсутствие в законопроектевозможности получить налоговый вычет за оплату детского спорта. "На наш взгляд,несправедливо, учитывая то, что поддержка материнства и детства является однимиз ключевых направлений государственной политики", – подчеркнул Окунева.Такой налоговый вычет благотворноскажется на здоровье подрастающего поколения, уверена депутат. Кроме того,подчеркнула координатор партпроекта "Крепкая семья", это облегчитфинансовую нагрузку на родителей.По словам Окуневой, важно также предусмотреть возможностьполучить налоговый вычет при покупке детского спортивного инвентаря. Егоприобретение также бьет по кошельку родителей, подчеркнул единоросс.Она напомнила, что 2018-2027 годы объявлены в России десятилетиемдетства, и развитие спорта для подрастающего поколения обозначено как одно из ключевыхмероприятий. "Мы уверены в том, что предложенные меры положительноскажутся на популяризации спорта среди подрастающего поколения", – резюмировалаОкунева.Ранее партийцы от Министерства труда выяснить,почему Пенсионный фонд в некоторых регионах отказывается выплачивать пособияродителям детей-инвалидов, работающим в некоммерческих организациях наобщественных началах. В частности, с этим столкнулись активисты Всероссийскойорганизации родителей детей-инвалидов.Партийный проект "ЕР" "Крепкаясемья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Приего реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семей и семей сдетьми. Также партийцы держат на контроле сокращение масштабов сиротства встране.