В Единой России обратились в Министерство финансов с предложением дать россиянам налоговые льготы за оплату детских спортивных секций и приобретение необходимого инвентаря. В частности, отметила депутат Госдумы, координатор партийного проекта Крепкая семья Ольга Окунева, предполагается установить социальные налоговые вычеты.
В "Единой России" обратились в Министерство финансов с предложением дать россиянам налоговые льготы за оплату детских спортивных секций и приобретение необходимого инвентаря. В частности, отметила депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Крепкая семья" Ольга Окунева, предполагается установить социальные налоговые вычеты.
Парламентарий напомнила, что президент России Владимир Путин
в прошлом году поручил проработать вопрос получения налогового вычета за
абонементы в спортивные секции, но эта мера по-прежнему не действует. По словам
Окуневой, в правительстве готовятся поправки в Налоговый кодекс, которые
предполагают компенсацию части затрат на физическую культуру.
Вместе с тем депутат указала на отсутствие в законопроекте
возможности получить налоговый вычет за оплату детского спорта. "На наш взгляд,
несправедливо, учитывая то, что поддержка материнства и детства является одним
из ключевых направлений государственной политики", – подчеркнул Окунева.
Такой налоговый вычет благотворно
скажется на здоровье подрастающего поколения, уверена депутат. Кроме того,
подчеркнула координатор партпроекта "Крепкая семья", это облегчит
финансовую нагрузку на родителей.
По словам Окуневой, важно также предусмотреть возможность
получить налоговый вычет при покупке детского спортивного инвентаря. Его
приобретение также бьет по кошельку родителей, подчеркнул единоросс.
Она напомнила, что 2018-2027 годы объявлены в России десятилетием
детства, и развитие спорта для подрастающего поколения обозначено как одно из ключевых
мероприятий. "Мы уверены в том, что предложенные меры положительно
скажутся на популяризации спорта среди подрастающего поколения", – резюмировала
Окунева.
Ранее партийцы от Министерства труда выяснить,
почему Пенсионный фонд в некоторых регионах отказывается выплачивать пособия
родителям детей-инвалидов, работающим в некоммерческих организациях на
общественных началах. В частности, с этим столкнулись активисты Всероссийской
организации родителей детей-инвалидов.
Партийный проект "ЕР" "Крепкая
семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. При
его реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семей и семей с
детьми. Также партийцы держат на контроле сокращение масштабов сиротства в
стране.