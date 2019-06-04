Вера Брежнева выложила в Instagram новый пост. Фанаты были крайне взбудоражены жутким видео.

Вера Брежнева выложила в Instagram новый пост. Фанаты были крайне взбудоражены жутким видео.На записи певица сидит на перилахна крыше многоэтажки. "Когда ты вырос на 14-м этаже, тебе не страшна высота!" – подписала ролик артистка.Пост вызвал неоднозначную реакцию. Многие просто испугались за звезду. "Вера, мое сердце замерло от страха за вас на такой высоте!", – содрогнулась подписчица.Большая часть аудитории накинулась на Брежневу. Они начали обвинять ее в том, что она подает плохой пример. "Еще немного откинуться назад и все! Сейчас пойдут повторять за вами", " Удалите, Вера, дибилов много", – упрекали критики."Вас дети смотрят тут, не надо так больше!", – высказался активный пользователь сети.Напомним, недавно артистка дала откровенное интервью о старшей дочке Соне. Брежнева уже готова стать бабушкой, как писали ранее .Отметим, Соня – дочь от первого гражданского мужа Веры – Виталия Войченко. Тем не менее, девушка носит фамилию Киперман, так как мать вышла замуж за следующего возлюбленного, бизнесмена Михаила Кипермана, сообщает .