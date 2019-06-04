Во Владимире прошел благотворительный праздник для воспитанников детских домов

Во Владимире прошел благотворительный праздник для воспитанников детских домовВ этом году традиционный благотворительный детский праздник для воспитанников детских домов и школ-интернатов, который компания ежегодно проводит в сотрудничестве с Департаментом образования администрации Владимирской области, отрыл губернатор Владимирской области Владимир Владимирович Сипягин.В своем приветственном слове губернатор В. Сипягин поздравил гостей мероприятия: «С Днём защиты детей! Этот праздник, конечно же, очень символичный. Символичный тем, что в этот период мы все, взрослые, вспоминаем о главной нашей ответственности. А какая главная ответственность у взрослых? Любить своих детей. Заботиться о них, помнить о том, что они наше будущее».В этот радостный и солнечный день на площадке в ЦПКиО г. Владимира собралось более 400 детей и взрослых. Дети приняли активное участие в различных играх, конкурсах. Программа была, действительно, очень насыщенной: гигантская дженга, твистер, зона безопасности, фотостудия, велоквест, мастер-класс «Вторая жизнь вещей», катание на коньках и, конечно, подарки для всех маленьких гостей!Вторая часть праздника была приурочена к завершению годовой социальной программы «Эстафета добра Ferrero». Год назад, в мае 2018 года в честь 10-тилетия своей фабрики во Владимирской области компания «Ферреро Руссия» запланировала десять социальных инициатив для жителей области. Время пролетело быстро, все проекты были успешно реализованы. Мастер – классы по йоге на открытом воздухе, первая в городе зона коворкинга – с бесплатным wi-fi и возможностью заряжать гаджеты прямо в парке, пешеходные и вело-экскурсии, фотовыставка, теплые скамейки и многое другое... Всего за год в мероприятиях приняли участие более 2000 человек – самых активных и увлеченных жителей Владимирской области! А «вишенкой на торте» стало праздничное завершение проекта 1 июня в ЦПКиО г. Владимира, где собрались жители города, в том числе и участники «Эстафеты добра», которые пришли на праздник со своими детьми и друзьями, чтобы всем вместе празднично встретить лето!