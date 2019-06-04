Один из фигурантов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

20 мая текущего года экипажем дорожно-патрульной службы ОМВД России по Петушинскому району на трассе «М-7 Волга» был остановлен автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 36-летнего жителя города Покров.По внешним признакам водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Измерения, проведенные специальным прибором, подтвердили предположения инспекторов - концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,343 мг/л.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние и лишен права управления транспортными средствами.Отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).За совершение аналогичного преступления перед судом предстанет 40-летний житель Вязниковского района.Автомобиль «ВАЗ-21144» под управлением обвиняемого был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району в апреле текущего года. Водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за нетрезвую езду. Фигуранту было назначено наказание, связанное с лишением свободы и с лишением права управления транспортными средствами.В ближайшее время вязниковец вновь предстанет перед судом.