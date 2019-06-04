Имя Юлии Началовой продолжает пестреть в заголовках новостей. Все обсуждают, действительно ли ее крест мироточит, а земля с могилы обладает чудодейственными свойствами, помогая от подагры, диабета и сепсиса, или же все это – массовый психоз и выдумки журналистов.

Имя Юлии Началовой продолжает пестреть в заголовках новостей. Все обсуждают, действительно ли ее крест мироточит, а земля с могилы обладает чудодейственными свойствами, помогая от подагры, диабета и сепсиса, или же все это – массовый психоз и выдумки журналистов.Репортеры решили проверить, что на самом деле происходит на Троекуровском кладбище и отправились туда. Им удалось пообщаться с женщиной, чей муж похоронен неподалеку от могилы Началовой. Собеседница призналась, что старается приезжать на могилу к мужу, когда поклонников певицы нет поблизости. Иначе просто страшно – многие ведут себя неадекватно! Многие любят взбираться на могильный холм ее мужа и намигающими глазами смотреть на фотографию певицы напротив.Как оказалось, оголтелые фанаты Началовой часто собираются у ее могилы, пьют, поют ее песни, кричат и ведут себя довольно вызывающе. А смотритель рассказал, что как-то возле креста Юли он увидел странного человека, который полтора часа сидел с магнитофоном и разговаривал то ли с умершей, то ли сам с собой, и при этом что-то сжигал. По словам смотрителя кладбища, которые приводит такие "поклонники" периодически появляются.Ранее друг и коллега Началовой Александр Панайотов в интервью "Собеседнику" призвал прекратить склонять имя своей звездной подруги и молиться за упокой ее души. "Нужно оставить в покое человека и сделать все для того, чтобы улеглись все страсти. Юля была очень светлым человеком, и она навсегда такой останется в наших сердцах". Он против культа, который устраивается вокруг ее имени сегодня – звучат предложения даже о воздвижении в честь храма-памятника в центре Воронежа.