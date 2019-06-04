Один из фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера — Джордж Надер – арестован за хранение и перевозку детской порнографии.

Один из фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера — Джордж Надер – арестован за хранение и перевозку детской порнографии. Он был задержан в аэропорту имени Джона Кеннеди, передает РИА Новости. Теперь свидетелю Мюллера грозит до 40 лет тюрьмы.Надера обвинили еще в 2018 году, когда порнографические снимки были найдены на его телефоне. Предыдущее обвинение по той же статье было предъявлено ему в 1991 году. Тогда Надер признал себя виновным.Бизнесмен Джордж Надер имеет гражданство Ливана и США. Он привлекался в качестве свидетеля в расследовании попыток ОАЭ повлиять на политику Трампа.