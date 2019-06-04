Его уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление

Его уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступлениеГенерального директора ООО «Владагропром» подозревают в сокрытии доходов, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.Зная о положении и долге перед бюджетом, который за год составил около 15 миллионов рублей, директор фирмы распорядился производить расчеты с контрагентами, минуя счета общества. Мужчина сокрыл более 4,5 миллионов рублей.В СледКоме отмечают, что ранее директора ООО «Владагропром» уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление. Он признал свою вину и возместил в государственную казну около 5 миллионов рублей.Уголовное преследование в отношении него прекратили. Ему пришлось выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.