Его уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление
Его уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление
Генерального директора ООО «Владагропром» подозревают в сокрытии доходов, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
Зная о положении и долге перед бюджетом, который за год составил около 15 миллионов рублей, директор фирмы распорядился производить расчеты с контрагентами, минуя счета общества. Мужчина сокрыл более 4,5 миллионов рублей.
В СледКоме отмечают, что ранее директора ООО «Владагропром» уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление. Он признал свою вину и возместил в государственную казну около 5 миллионов рублей.
Уголовное преследование в отношении него прекратили. Ему пришлось выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.