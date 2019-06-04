Команда Владимира Зеленского готовит стратегию возвращения Крыма. Свои комментарии на этот счет дала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Команда Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма". Свои комментарии на этот счет дала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Украинский президент 4 июня уехал в Брюссель, чтобы обсудить свои планы с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО.Это стало его первым зарубежным визитом.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью напомнила, что вопрос о принадлежности полуострова закрыли на референдуме 2014 года. "Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь", – отметила она.Напомним, что во время инаугурации Зеленский заявил, что Крым и Донбасс – украинские земли. Он обратил внимание, что страна, помимо территорий, потеряла еще и людей, сообщает .Ранее лидер Украины сообщил, что собирается прибрать к рукам Крымский мост. Как писали "", Незалежная грозила установить и свои правила в проливе, ограничив российское судоходство.