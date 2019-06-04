Команда Владимира Зеленского готовит стратегию возвращения Крыма. Свои комментарии на этот счет дала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Команда Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма". Свои комментарии на этот счет дала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Президент Украины 4 июня уехал в Брюссель, чтобы обсудить свои "наполеоновские" планы с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО.Это стало первым зарубежным визитом нового правителя.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью сообщила, что вопрос о принадлежности полуострова закрыли на референдуме 2014 года."Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь", – декларировала Мария Захарова.Напомним, что во время своей инаугурации Зеленский заявил, что Крым и Донбасс – это украински земли. Он также обратил внимание, что страна помимо территорий страна потеряла еще и людей, сообщает .Ранее, правитель Украины сообщил, что собирается прибрать к рукам Крымский мост. Как писали ранее , Незалежная грозила установить и свои правила в проливе, ограничив российское судоходство.