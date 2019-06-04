Набережная реки Яузы рядом со зданием ВГИКа получила имя режиссера Станислава Говорухина. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

Набережная реки Яузы рядом со зданием ВГИКа получила имя режиссера Станислава Говорухина. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.С просьбой об увековечивании имени Говорухина к российскому лидеру обратились руководители всех фракций Госдумы, напомнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что улица, которая получила название в честь великого режиссера, была выбрана не случайно."Она находится рядом со ВГИКом, в котором он учился. Теперь имя Станислава Говорухина увековечено в столице нашей Родины", – объяснил парламентарий.Станислав Говорухин известен не только как блестящий режиссер, снявший десятки художественных и документальных фильмов, которые любят и знают и в России, и за границей. Также он по праву носит гордое звание патриота своей страны, выдающегося общественного и политического деятеля."В современном российском парламенте, начиная с первого созыва, звучал его голос в защиту справедливости и здравого смысла", – рассказал Вячеслав Володин.Станислав Говорухин умел просто и понятно говорить даже о самых сложных вещах и вечных ценностях. Более того, именно их он отстаивал на протяжении всей своей жизни, подчеркнул спикер Госдумы.Напомним, утром 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет ушел из жизни режиссер и председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин. Смерть наступила в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни. Депутаты почтили память коллеги минутой молчания.