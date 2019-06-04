Дочь поп-певицы Алиса заинтриговала поклонников. Наследница Ирины Салтыковой готова поделиться откровениями с миром.

Дочь поп-певицы Алиса заинтриговала поклонников. Наследница ИриныСалтыковой готова поделиться откровениями с миром.В личном Instagram Алиса Салтыкова сообщила, что снялась втелевизионном шоу. "Угадайте, что за передача! Ответ раскрою в июле", -написала девушка.Публикацию Алиса сопроводила кадрами со съемок, благодарякоторым, многие подписчики сразу определили о каком проекте идет речь.Интернет-пользователи единодушно предположили, что это провокационное шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".Отметим, что Салтыковой-младшей есть чем поделитьсясо зрителем. Например, о личной жизни 31-летней наследницы звезды практически ничего не известно. Ранее сообщалось,что Алиса до октября 2018 года проживала в Англии. В Россию она приехала, чтобыначать карьеру певицы.В недавнем интервью отпрыск поп-звезды рассказала, что заполгода пережила две пластические операции. Алису искусала собака.Российским хирургам удалось проделать невозможное – на лице девушки не осталосьдаже шрамов.К слову, молодая певица может рассказать Лере Кудрявцевой не только себе. Например, подробностиличной жизни ее матери – звезды 90-х Ирины Салтыковой тоже тщательноскрываются. Например, в конце февраля Алиса проговорилась журналистам, что ееродительница получила предложение руки и сердца. Правда, сама Ирина категорическиотказалась говорить на эту тему. Вероятно, в программе "Секрет на миллион" девушка раскрыла мамины тайны и поклонникиузнают, о состоявшемся или предстоящем бракосочетании 52-летней знаменитости.