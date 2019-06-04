Дочь поп-певицы Алиса заинтриговала поклонников. Наследница Ирины
Салтыковой готова поделиться откровениями с миром.
Дочь поп-певицы Алиса заинтриговала поклонников. Наследница Ирины
Салтыковой готова поделиться откровениями с миром.
В личном Instagram Алиса Салтыкова сообщила, что снялась в
телевизионном шоу. "Угадайте, что за передача! Ответ раскрою в июле", -
написала девушка.
Публикацию Алиса сопроводила кадрами со съемок, благодаря
которым, многие подписчики сразу определили о каком проекте идет речь.
Интернет-пользователи единодушно предположили, что это провокационное шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
Отметим, что Салтыковой-младшей есть чем поделиться
со зрителем. Например, о личной жизни 31-летней наследницы звезды практически ничего не известно. Ранее сообщалось,
что Алиса до октября 2018 года проживала в Англии. В Россию она приехала, чтобы
начать карьеру певицы.
В недавнем интервью отпрыск поп-звезды рассказала, что за
полгода пережила две пластические операции. Алису искусала собака.
Российским хирургам удалось проделать невозможное – на лице девушки не осталось
даже шрамов.
К слову, молодая певица может рассказать Лере Кудрявцевой не только себе. Например, подробности
личной жизни ее матери – звезды 90-х Ирины Салтыковой тоже тщательно
скрываются. Например, в конце февраля Алиса проговорилась журналистам, что ее
родительница получила предложение руки и сердца. Правда, сама Ирина категорически
отказалась говорить на эту тему. Вероятно, в программе "Секрет на миллион" девушка раскрыла мамины тайны и поклонники
узнают, о состоявшемся или предстоящем бракосочетании 52-летней знаменитости.