Борис Корчевников опубликовал в микроблоге фотографию, сделанную во время его встречи с Владыкой Александром Казахстанским. Непривычный вид известного телеведущего обеспокоил подписчиков: их удивило расплывшееся лицо журналиста.

Борис Корчевников опубликовал в микроблоге фотографию,сделанную во время его встречи с Владыкой Александром Казахстанским. Непривычныйвид известного телеведущего обеспокоил подписчиков: их удивило расплывшеесялицо журналиста.Народ переживает за . Фоловеры ведущегопрограммы "Судьба человека" благодарят журналиста за его интересные идобрые передачи. В то же время, призывают Корчевникова следить за своимздоровьем.Некоторые комментарии особой щепетильностью не отличаются."Борис поправился прям", "Че это его так разнесло?", – пишутпользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Другие, заметив изменения во внешности , желаютему выздоровления. "Борис здоровья Вам! Мы Вас очень любим! Храни ВасГосподь!", – пишут комментаторы. Нашлись среди них и "правдорубы"."Может вы все успокоитесь насчет внешности Бориса, вспомните Фриске, какона изменилась, у нее тоже было такое заболевание, как и у Бориса, опухольмозга", – решил "прояснить ситуацию" один из них.Напомним, на днях фанаты уже обращали внимание на то, чтошоумен изменился внешне. сильно располнел, причем вподозрительно короткие сроки. Поклонники, припомнив, что несколько лет назадтелеведущий боролся с опухолью мозга, сделали вывод: болезнь снова дала о себезнать.