Борис Корчевников опубликовал в микроблоге фотографию,
сделанную во время его встречи с Владыкой Александром Казахстанским. Непривычный
вид известного телеведущего обеспокоил подписчиков: их удивило расплывшееся
лицо журналиста.
Борис Корчевников опубликовал в микроблоге фотографию,
сделанную во время его встречи с Владыкой Александром Казахстанским. Непривычный
вид известного телеведущего обеспокоил подписчиков: их удивило расплывшееся
лицо журналиста.
Народ переживает за . Фоловеры ведущего
программы "Судьба человека" благодарят журналиста за его интересные и
добрые передачи. В то же время, призывают Корчевникова следить за своим
здоровьем.
Некоторые комментарии особой щепетильностью не отличаются.
"Борис поправился прям", "Че это его так разнесло?", – пишут
пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Другие, заметив изменения во внешности , желают
ему выздоровления. "Борис здоровья Вам! Мы Вас очень любим! Храни Вас
Господь!", – пишут комментаторы. Нашлись среди них и "правдорубы".
"Может вы все успокоитесь насчет внешности Бориса, вспомните Фриске, как
она изменилась, у нее тоже было такое заболевание, как и у Бориса, опухоль
мозга", – решил "прояснить ситуацию" один из них.
Напомним, на днях фанаты уже обращали внимание на то, что
шоумен изменился внешне. сильно располнел, причем в
подозрительно короткие сроки. Поклонники, припомнив, что несколько лет назад
телеведущий боролся с опухолью мозга, сделали вывод: болезнь снова дала о себе
знать.