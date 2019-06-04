Во вторник, 4 июня, в префектуре Тотиги в Японии произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. В результате ДТП были госпитализированы 17 человек, включая 15 учеников младших классов.

Во вторник, 4 июня, в префектуре Тотиги в Японии произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.Как уточняется, в ходе аварии столкнулись не менее пяти транспортных средств, в том числе и школьный автобус, который вез детей на экскурсию. В результате ДТП были доставлены в медицинские учреждения 17 человек, включая 15 учеников младших классов.В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.