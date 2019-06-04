Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала на своем канале в Twitter судебное разбирательство по делу киноблогера Bad Comedian. Светская львица в шоке от такой несправедливости.

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала на своем канале в Twitter судебное разбирательство по делу киноблогера Bad Comedian. Светская львица в шоке от такой несправедливости.Телеведущая заявила, что с ужасом наблюдает за развитием сложившейся ситуации. Она полностью на стороне видеоблогера Баженова.Звезда просит Министерство Культуры отозвать иск. Она уверяет, что отечественные фильмы смотрят лишь благодаря работе обвиняемого. "Ау, чиновники, да Bad Comedian популяризовал российское кино", – обратилась Собчак к властям.Напомним, против Евгения Баженова, известного как BadComedian, в январе 2019 подали иск на 1 млн руб. В суд обратилась кинокомпания Kinodanz из-за обзора фильма "За гранью реальности". Также они потребовали удалить ролик, в котором блогер критикует картину, из-за нарушения авторских прав,по данным .Отметим, сам интернет-герой считает ситуацию противоречивой, так как в российском законодательстве нет точной информации о нормах цитирования. "По сути, мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику", – заявил Баженов, сообщает .