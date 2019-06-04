Среди знаменитостей разразилась настоящая война. В этой схватке телеведущая Ксения Собчак публично заступилась за Андрея Малахова.

Среди знаменитостей разразилась настоящая война. В этой схватке телеведущая Ксения Собчак публично заступилась за Андрея Малахова.Максим Галкин выложил новый пост в своем Instagram. Он назвал Малахова главным телесплетником страны.Ксения Собчак призвала мужа примадонны не делать поспешных выводов. Она поинтересовалась у Максима в комментариях, уверен ли он в том, что слух о его недвижимости заграницей пустил именно Андрей. В ответ шоумен написал, что ему это безразлично.Все началось с того, что журнал Starhit написал, что Галкин строит особняк на Кипре. К слову, его главным редактором является Малахов.Позже супруг Аллы Борисовны заявил, что это издание ему порядком надоело. По его мнению, его коллега сделал сбор сплетен своим главным капиталом. Также он уверен, что публикация оплачена, и журнал в очередной раз подзаробатал копеечку."Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган", – прокомментировал Галкин.Он убедительно просит, чтобы Малахов перестал вовлекать Максима и его семью в свой никчемный карнавал. Более того, звезда заявил, что он не обязан отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой.