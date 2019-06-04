Благотворительная организация Русфонд рассказала, куда потратит без малого восемь миллионов, которые удалось получить в счет долга певицы. Деньги от продажи дома Жанны Фриске пойдут на оплату лечения четверых детей.

Благотворительная организация "Русфонд" рассказала, кудапотратит без малого восемь миллионов, которые удалось получить в счет долгапевицы. Деньги от продажи дома Жанны Фриске пойдут на оплату лечения четверыхдетей.Анна Кипорук их Архангельской области, Рафаэль Петросян изКраснодарского края, Матвей Теребрюхов из Красноярского края и Лилиана Смирноваиз Петрозаводска нуждаются в дорогостоящей терапии. У детей, возраст которых отдвух до 17 лет, общая беда – злокачественная опухоль головного мозга.Ребятам не показанаоперация, им может помочь только протонная терапия. Такое лечение проводитсятолько в частной российской клинике, и государство его не оплачивает. Аня, Матвейи Рафаэль и Лилиана – дети из обычных семей. "Русфонд" – их единственнаянадежда. Об этом сообщает сайт .Напомним, на счет "Русфонда" перевели почти семьмиллионов 980 тысяч рублей. Как сообщил представитель общества, деньги полученыот продажи части наследства Жанны Фриске. В свое время дом приобрел гражданскиймуж Жанны Дмитрий Шепелев. Артистке принадлежала половина имущества, эта часть иушла с молотка.В 2013 году у диагностировалинеоперабельную опухоль мозга. "Русфонд" собирал деньги на лечение артистки зарубежом. После смерти знаменитости благотворительная организация потребовала вернутьостаток пожертвований. Родственники отказались отдавать деньги.Общественники обратились в суд. Фемида встала на сторону "Русфонда".