Благотворительная организация Русфонд рассказала, куда
потратит без малого восемь миллионов, которые удалось получить в счет долга
певицы. Деньги от продажи дома Жанны Фриске пойдут на оплату лечения четверых
детей.
Благотворительная организация "Русфонд" рассказала, куда
потратит без малого восемь миллионов, которые удалось получить в счет долга
певицы. Деньги от продажи дома Жанны Фриске пойдут на оплату лечения четверых
детей.
Анна Кипорук их Архангельской области, Рафаэль Петросян из
Краснодарского края, Матвей Теребрюхов из Красноярского края и Лилиана Смирнова
из Петрозаводска нуждаются в дорогостоящей терапии. У детей, возраст которых от
двух до 17 лет, общая беда – злокачественная опухоль головного мозга.
Ребятам не показана
операция, им может помочь только протонная терапия. Такое лечение проводится
только в частной российской клинике, и государство его не оплачивает. Аня, Матвей
и Рафаэль и Лилиана – дети из обычных семей. "Русфонд" – их единственная
надежда. Об этом сообщает сайт .
Напомним, на счет "Русфонда" перевели почти семь
миллионов 980 тысяч рублей. Как сообщил представитель общества, деньги получены
от продажи части наследства Жанны Фриске. В свое время дом приобрел гражданский
муж Жанны Дмитрий Шепелев. Артистке принадлежала половина имущества, эта часть и
ушла с молотка.
В 2013 году у диагностировали
неоперабельную опухоль мозга. "Русфонд" собирал деньги на лечение артистки за
рубежом. После смерти знаменитости благотворительная организация потребовала вернуть
остаток пожертвований. Родственники отказались отдавать деньги.
Общественники обратились в суд. Фемида встала на сторону "Русфонда".