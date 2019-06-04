Ани Лорак начинает новую жизнь. Для начала певица разогнала
всю команду, с которой работала с самого начала своей музыкальной карьеры. И
готовит премьеру клипа.
Ани Лорак начинает новую жизнь. Для начала певица разогнала
всю команду, с которой работала с самого начала своей музыкальной карьеры. И
готовит премьеру клипа.
подошла к вопросу радикально. Она уволила сразу
всю команду, работавшую с ней много лет. Певица простилась со своим бессменным
концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей
функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.
Причина увольнения, которую Ани Лорак озвучивает только в
разговорах с друзьями – "в связи с утратой доверия". Знающие люди
поясняют, что артистку перестали устраивать финансовые схемы, по которым
работал концертный менеджер.
Как отмечается, Ани Лорак сократила и концертный график.
Раньше августа концертов певицы не будет. В свет 40-летняя артистка также выходит крайне
редко.
На днях певица опубликовала в своем микроблоге снимки в откровенном образе. Ани Лорак позировала без бюстгальтера, демонстрируя упругую грудь. Преданные поклонники посчитали, что певица хороша в любом виде, и рассыпались в комплиментах. Однако большинству образ не понравился – хейтеры набросились на знаменитость с резкой критикой.
сейчас отдыхает в Соединенных Штатах. Несмотря на
столь радикальные перемены в творческой деятельности, артистка в хорошем
настроении – судя по ее постам в Instagram. Под последним фото певица написала, что начинает новую
жизнь. И объявила о премьере клипа, пишет Super.ru.