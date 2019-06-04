Ани Лорак начинает новую жизнь. Для начала певица разогнала всю команду, с которой работала с самого начала своей музыкальной карьеры. И готовит премьеру клипа.

Ани Лорак начинает новую жизнь. Для начала певица разогналавсю команду, с которой работала с самого начала своей музыкальной карьеры. Иготовит премьеру клипа.подошла к вопросу радикально. Она уволила сразувсю команду, работавшую с ней много лет. Певица простилась со своим бессменнымконцертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшейфункции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.Причина увольнения, которую Ани Лорак озвучивает только вразговорах с друзьями – "в связи с утратой доверия". Знающие людипоясняют, что артистку перестали устраивать финансовые схемы, по которымработал концертный менеджер.Как отмечается, Ани Лорак сократила и концертный график.Раньше августа концертов певицы не будет. В свет 40-летняя артистка также выходит крайнередко.На днях певица опубликовала в своем микроблоге снимки в откровенном образе. Ани Лорак позировала без бюстгальтера, демонстрируя упругую грудь. Преданные поклонники посчитали, что певица хороша в любом виде, и рассыпались в комплиментах. Однако большинству образ не понравился – хейтеры набросились на знаменитость с резкой критикой.сейчас отдыхает в Соединенных Штатах. Несмотря настоль радикальные перемены в творческой деятельности, артистка в хорошемнастроении – судя по ее постам в Instagram. Под последним фото певица написала, что начинает новуюжизнь. И объявила о премьере клипа, пишет Super.ru.