Юморист объяснил, почему его не зовут судить молодых комиков. По словам Максима Галкина, у него был опыт работы с КВН, который оказался неудачным.

Юморист объяснил, почему его не зовут судить молодых комиков.По словам Максима Галкина, у него был опыт работы с КВН, который оказалсянеудачным.Накануне шоумен стал гостем программы "Познер" Первого канала.Интервью строилось вокруг творчества Максима Галкина и его работы нателевидении. О супруге комика певице Алле Пугачевой ведущий шоу ВладимирПознер намеренно не спрашивал.Телеведущий поинтересовался, почему Галкин не появляется вжюри КВН, ведь это шоу по жанру очень близко к тому, что делает комик. Максимобъяснил, что 18-19 лет назад на записи одного из выпусков Клуба веселых инаходчивых случился неприятный эпизод."В какой-то момент я не те оценки поставил. Все ставиличетверки-пятерки, а я поставил тройку", – признаетсяПо словам юмориста, вперерыве к нему подошел руководитель КВН Александр Масляков. Глава Клуба сказал,что тот поступает опрометчиво, мол, у нас так не принято."Я исправился, но с тех пор в жюри КВН меня больше никогдане приглашали", – добавил супруг Аллы Пугачевой. Судя по всему, руководство шоу выкинулоиз состава судей за излишнюю самостоятельность в принятии решений.