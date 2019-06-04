Юморист объяснил, почему его не зовут судить молодых комиков.
По словам Максима Галкина, у него был опыт работы с КВН, который оказался
неудачным.
Юморист объяснил, почему его не зовут судить молодых комиков.
По словам Максима Галкина, у него был опыт работы с КВН, который оказался
неудачным.
Накануне шоумен стал гостем программы "Познер" Первого канала.
Интервью строилось вокруг творчества Максима Галкина и его работы на
телевидении. О супруге комика певице Алле Пугачевой ведущий шоу Владимир
Познер намеренно не спрашивал.
Телеведущий поинтересовался, почему Галкин не появляется в
жюри КВН, ведь это шоу по жанру очень близко к тому, что делает комик. Максим
объяснил, что 18-19 лет назад на записи одного из выпусков Клуба веселых и
находчивых случился неприятный эпизод.
"В какой-то момент я не те оценки поставил. Все ставили
четверки-пятерки, а я поставил тройку", – признается
По словам юмориста, в
перерыве к нему подошел руководитель КВН Александр Масляков. Глава Клуба сказал,
что тот поступает опрометчиво, мол, у нас так не принято.
"Я исправился, но с тех пор в жюри КВН меня больше никогда
не приглашали", – добавил супруг Аллы Пугачевой. Судя по всему, руководство шоу выкинуло
из состава судей за излишнюю самостоятельность в принятии решений.