Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Украине нужны прямые переговоры с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе. Кроме того, он рассказал о планах восстановить памятник маршалу Жукову, снесенный радикалами.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Украине нужны прямые переговоры с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе. Кроме того, в интервью телеканалу "Россия 24" он рассказал о планах восстановить памятник маршалу Жукову, снесенный радикалами."Мое предложение заключается в том, что нам эти переговоры необходимы, так как на них есть запрос населения. Это говорят социологи и исследования. И я отношусь к большинству тех, кто выступает за такие переговоры, — заявил Кернес. — Вот сейчас восстановили Леонида Кучму в переговорном процессе, — я так понимаю, что начинаются какие-то действия в процессе переговоров, в Минском формате. Я уверен в том, что все должно быть правильно и по-человечески".Комментируя снос памятника Жукову, он назвал этот акт вандализмом. "Это отбросы общества, они делают это, так как остаются безнаказанными, — сказал мэр. — Они ведут себя таким образом, потому что им море по колено… Мы восстановим этот памятник, и он будет стоять на месте в ближайшее время".