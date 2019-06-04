Карине Мишулиной предлагали место ведущей на Первом канале -
с условием, что она признает в Тимуре Еремееве наследника своего знаменитого
отца. Актриса с негодованием отвергла это предложение, заявив, что не собирается
продавать папу.
Карине Мишулиной предлагали место ведущей на Первом канале -
с условием, что она признает в Тимуре Еремееве наследника своего знаменитого
отца. Актриса с негодованием отвергла это предложение, заявив, что не собирается
"продавать" папу.
Тимур Еремеев стал ведущим на Первом канале. А в СМИ вновь
появилась информация, что он доказал свое родство со Спартаком Мишулиным.
Однако родственники знаменитого актера заявляют, что сообщения ложные. Более
того, тоже предлагали место ведущей на Первом – если она
признает в Тимуре своего сводного брата.
"Скажу вам больше: Первый канал предлагал Карине быть
ведущей. Просто она должна была признать мальчика и наплевать на память отца.
Карина сказала, что ток-шоу должно извиниться перед семьей, рассказать
настоящую правду о Еремееве", – заявил муж актрисы Иван.
Сама утверждает: она давно знала о том, что
Тимур может стать ведущим. "Я должна была "продать" папу и
принять мошенника. Но я не продаю любовь и правду! Поэтому я боролась за честь
папы! А они подделывали ДНК, яростно меняли общественное мнение в его пользу,
покупали свидетелей, ангажировали суды, бежали от судебных экспертиз, лили на
нас с мамой грязь", – приводит пост возмущенной актрисы .
Ранее стало известно, что Тимур Еремеев, заявлявший о своем
родстве со звездой советского фильма "Белое солнце пустыни" Спартаком
и судившийся по этому поводу с дочерью актера , станет ведущим нового шоу на Первом канале. Еремеев будет
рассказывать о тайнах знаменитостей прошлого века. Первый выпуск нового шоу
выйдет вечером 16 июня, сообщает .