Карине Мишулиной предлагали место ведущей на Первом канале - с условием, что она признает в Тимуре Еремееве наследника своего знаменитого отца. Актриса с негодованием отвергла это предложение, заявив, что не собирается продавать папу.

Карине Мишулиной предлагали место ведущей на Первом канале -с условием, что она признает в Тимуре Еремееве наследника своего знаменитогоотца. Актриса с негодованием отвергла это предложение, заявив, что не собирается"продавать" папу.Тимур Еремеев стал ведущим на Первом канале. А в СМИ вновьпоявилась информация, что он доказал свое родство со Спартаком Мишулиным.Однако родственники знаменитого актера заявляют, что сообщения ложные. Болеетого, тоже предлагали место ведущей на Первом – если онапризнает в Тимуре своего сводного брата."Скажу вам больше: Первый канал предлагал Карине бытьведущей. Просто она должна была признать мальчика и наплевать на память отца.Карина сказала, что ток-шоу должно извиниться перед семьей, рассказатьнастоящую правду о Еремееве", – заявил муж актрисы Иван.Сама утверждает: она давно знала о том, чтоТимур может стать ведущим. "Я должна была "продать" папу ипринять мошенника. Но я не продаю любовь и правду! Поэтому я боролась за честьпапы! А они подделывали ДНК, яростно меняли общественное мнение в его пользу,покупали свидетелей, ангажировали суды, бежали от судебных экспертиз, лили нанас с мамой грязь", – приводит пост возмущенной актрисы .Ранее стало известно, что Тимур Еремеев, заявлявший о своемродстве со звездой советского фильма "Белое солнце пустыни" Спартакоми судившийся по этому поводу с дочерью актера , станет ведущим нового шоу на Первом канале. Еремеев будетрассказывать о тайнах знаменитостей прошлого века. Первый выпуск нового шоувыйдет вечером 16 июня, сообщает .