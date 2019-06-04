Стражи порядка личным примером показали подросткам важность занятий спортом и напомнили правила безопасного поведения в период летних каникул.

В преддверии летних каникул с целью популяризации спорта и здорового образа жизни, повышения престижа службы в правоохранительных органах сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» провели товарищеский матч по мини-футболу с воспитанниками Муромского детского дома.На протяжении всей игры команды проявляли волю к победе. Поединок отличался многочисленными атаками у ворот соперника и точными пасами. Наставники в погонах, не поддаваясь, играли в полную силу, так как подопечные показали высокий уровень спортивной подготовки. Но, несмотря на приложенные усилия, стражи порядка уступили команде детского дома со счетом «2 : 3».Полицейские поздравили ребят с заслуженной победой и вручили им Кубок победителя, Почетную грамоту, а также сладкие подарки.Всем игрокам матч запомнился не только острыми и напряженными моментами, но и бурей положительных эмоций. А после матча в неформальной беседе сотрудники полиции напомнили ребятам о правилах поведения на водоемах.