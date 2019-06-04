Анна Семенович получает удовольствие от простых вещей – к
примеру, от похода в баню. Своими эмоциями – как и видео самого процесса -
артистка, не стесняясь, делится с поклонниками.
Анна Семенович получает удовольствие от простых вещей – к
примеру, от похода в баню. Своими эмоциями – как и видео самого процесса -
артистка, не стесняясь, делится с поклонниками.
в последнее время раскрывает секреты своего
отношения к жизни. Певица объясняет подписчикам, как получать удовольствие от
каждого момента. На сей раз артистка решила показать на примере, как это
делается.
Обладательница пышных форм опубликовала видео, на котором
она предстала перед поклонниками в бане. Объяснений не потребовалось – просто стонет от удовольствия. Фанаты тоже, судя по всему, лишились
дара речи от такого зрелища.
Артистка активно пропагандирует идею о том, что будущее
человека определяет его взгляд на жизнь. "Нужно просто направлять свою
энергию на все хорошее. Прям заставлять себя замечать солнце, вкусный кофе,
улыбку прохожего, наслаждаться запахом цветов, брать и переключать свое
внимание с негатива на позитив!", – подписала фотографию, на которой она позирует в цветастом платье на
берегу Москвы-реки.
Певица уверена, что в жизни нужно все делать по любви – и
чаще улыбаться.