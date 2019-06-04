Анна Семенович получает удовольствие от простых вещей – к примеру, от похода в баню. Своими эмоциями – как и видео самого процесса - артистка, не стесняясь, делится с поклонниками.

Анна Семенович получает удовольствие от простых вещей – кпримеру, от похода в баню. Своими эмоциями – как и видео самого процесса -артистка, не стесняясь, делится с поклонниками.в последнее время раскрывает секреты своегоотношения к жизни. Певица объясняет подписчикам, как получать удовольствие откаждого момента. На сей раз артистка решила показать на примере, как этоделается.Обладательница пышных форм опубликовала видео, на которомона предстала перед поклонниками в бане. Объяснений не потребовалось – просто стонет от удовольствия. Фанаты тоже, судя по всему, лишилисьдара речи от такого зрелища.Артистка активно пропагандирует идею о том, что будущеечеловека определяет его взгляд на жизнь. "Нужно просто направлять своюэнергию на все хорошее. Прям заставлять себя замечать солнце, вкусный кофе,улыбку прохожего, наслаждаться запахом цветов, брать и переключать своевнимание с негатива на позитив!", – подписала фотографию, на которой она позирует в цветастом платье наберегу Москвы-реки.Певица уверена, что в жизни нужно все делать по любви – ичаще улыбаться.