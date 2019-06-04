Злоумышленница, воспользовавшись замешательством пенсионерки у кассы, похитила из ее сумки документы и денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска в Рязанском районе столицы задержали подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по Рязанскому району поступило сообщение от 81-летней женщины, которая рассказала, что в одной из аптек, расположенной на улице Федора Полетаева, неизвестное лицо похитило из ее сумки документы и денежные средства. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции задержали подозреваемую на Хвалынском бульваре. Ей оказалась 37-летняя ранее судимая жительница столицы.Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись замешательством пенсионерки у кассы, похитила из ее сумки документы и деньги, после чего скрылась. Похищенными денежными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.Следователем ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18