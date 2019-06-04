Анна Исаева – самый известный пресс-секретарь страны. Она работала с Олегом и Родионом Газмановыми, Тамарой Гвердцители, Валерией, Борисом Моисеевым, Владимиром Пресняковым, Натальей Подольской и многими другими звездами. Но самым известным ее клиентом была, пожалуй, Юлия Началова. Певица называла Исаеву своей сестричкой.

Анна Исаева – самый известный пресс-секретарь страны. Она работала с Олегом и Родионом Газмановыми, Тамарой Гвердцители, Валерией, Борисом Моисеевым, Владимиром Пресняковым, Натальей Подольской и многими другими звездами. Но самым известным ее клиентом была, пожалуй, Юлия Началова. Певица называла Исаеву своей сестричкой.Дети Анны Исаевой Филипп и Марианна дружили и дружат с единственной дочерью Юлии Началовой – Верой Алдониной. "Все праздники мы были вместе, – рассказала Исаева "Дни.ру". – Юля приходила к моим детям в школу на Первое сентября, Марианна и Филипп всегда были гостями на дне рождения у Верочки"."Их очень многое связывает – увлечения, интересы, вкусы, – продолжает Исаева. – А я сегодня с радостью хожу на спектакли с участием Веры Алдониной и радуюсь ее успехам".Беременность Исаевой протекала на глазах у Началовой – певица поддерживала, давала советы, помогала чем могла. Поэтому внезапную смерть Юли дети Исаевой восприняли как личное горе. И до сих пор не могут поверить в случившееся.Дочери Исаевой всегда нравилось, как Началова выглядела, вела себя на сцене. Во многом поэтому девочка захотела попробовать себя на подиуме – мечтала выглядеть так же грациозно и стильно, притягивая к себе взгляды.Занимается дочь Исаевой в знаменитой школе моделей Royal Models Agency, креативным продюсером которой является победительница конкурса "Мисс Вселенная" Оксана Федорова, а руководит Елена Шерипова, тоже имеющая титул королевы красоты. Считается, что именно оттуда выходят лучшие модели России!Ученики этой школы участвуют в самых громких событиях столицы – Неделе моды в Москве, ювелирной неделе моды Estet Fashion Week, концертах в Кремле. Это первое агентство с телевизионными возможностями для юных моделей – оно проводит популярное многосерийное реалити-шоу моделей."Думаю, Юля смотрит сейчас с небес и радуется успехам моей дочери, – говорит Исаева. – Она всегда была к ней внимательна, помогала мне, когда Марианна сильно заболела. Жаль, конечно, что Юля так рано нас оставила, не увидит мою дочь взрослой, не погуляет на ее свадьбе, как хотела. Но я уверена, что она стала ангелом и будет всем нам помогать".