Поклонники не перестают обсуждать личную жизнь Сергея Лазарева. Свое мнение решили высказать и коллеги исполнителя. Российская телеведущая Алена Водонаева прокомментировала слухи о втором ребенке музыканта.

Поклонники не перестают обсуждать личную жизнь Сергея Лазарева. Свое мнение решили высказать и коллеги исполнителя. Российская телеведущая Алена Водонаева прокомментировала слухи о втором ребенке музыканта.В своей колонке знаменитость напомнила, что Сергей Лазарев отличается скрытным характером. Артист всегда старался держать в секрете подробности личной жизни. О первом ребенке он решил рассказать журналистам лишь спустя два с половиной года.С тех пор как ряд СМИ написал о том, что у музыканта родилась дочь, фанаты не перестают обсуждать радостное известие. Сам артист отрицает эту новость. Несмотря на это поклонники уже успели вычислить настоящую мать девочки. "Девушке чуть больше тридцати, она занимается онлайн-торговлей одеждой", – отметила Алена Водонаева.По мнению блогера, если история окажется правдивой, то поклонников "ждет сенсация". Исполнитель предстанет перед публикой в совершенно новой роли. "Одно дело – одинокий артист, посвятивший всю свою жизнь творчеству, а совсем другое – отец семейства с женой и двумя детьми", – цитирует актрису издание "".призналась, что не понимает, почему Сергей Лазарев так стремится защитить свою личную жизнь. Известие о новом ребенке вряд ли нанесет ущерб его карьере и репутации. "Или это тоже часть пиара – таинственный туман, атмосфера секретности вокруг личной жизни?", – высказала свое предположение знаменитость.