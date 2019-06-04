Наталья Штурм выложила в своей социальной сети Instagram новую серию фотографий. Поклонники моментально отреагировали на такие откровенные кадры.

Наталья Штурм выложила в своей социальной сети Instagram новую серию фотографий. Поклонники моментально отреагировали на такие откровенные кадры.На снимках звезда на фоне красивых пейзажей Болгарии накинула на себя лишь белое летнее парео. На некоторых фотографиях певица полностью обнажена.Когда искусство борется с высоким искусством", – кратко подписала Наталья. Также она отметила отметила необычные хэштеги: #Эротика,#фантазия, #девственница.Подписчики тут же начали активно обсуждать новую серию снимков в комментариях. "Очень красиво, не вульгарно, просто классика живописи", – отметила фанатка."Больше всего нравиться хэштег #девственница", – посмеялась поклонница.Многих, наоборот, фотографии разочаровали и даже разозлили. "Бесстыжая!", "Что больше нечем заняться?", "Старая пошлячка", – накинулись на артистку активные пользователи сети."Показать больше нечего, только голое тело. В жизни больше достижений нет", – утверждает критик.Отметим, у Штурм прекрасная для своих 52 лет фигура. Также звезда неоднократно делала пластические операции. Причем она сама не скрывает этот факт. Собственно, за это фанаты и прозвали ее "силиконовой бабушкой", сообщает .