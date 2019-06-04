Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Брюссель добился своего и смог поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Тот пообещал украинскому лидеру перебросить в Черное море больше военных кораблей и самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Брюссель добился своего и смог поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Тот пообещал украинскому лидеру перебросить в Черное море больше военных кораблей и самолетов.Практически каждый шаг Владимира Зеленского подтверждает опасения его критиков о том, что политик воспользовался миролюбивой риторикой ради прихода к власти, однако заняв кресло президента Украины будет продолжать вести агрессивную политику как его предшественник Петр Порошенко. Не стала исключением и поездка бывшего шоумена в Брюссель.Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе их совместной конференции руководитель военного блока заявил о подготовке опасной провокации у берегов Крыма. Агрессивные шаги глава Североатлантического альянса попытался оправдать реакцией Москвы на предыдущую провокацию Киева, когда корабли ВСУ вторглись в российские территориальные воды и были задержаны."НАТО увеличит свое присутствие в Черноморском регионе. Больше кораблей и больше самолетов", – заявил Йенс Столтенберг.Глава Североатлантического альянса пообещал увеличить сотрудничество военного блока с военными Грузии и Украины. "Больше обучения ваших пограничников, а также морского компонента. Больше морского присутствия и учений", – цитирует издание "Политнавигатор" военного чиновника.Также Столтенберг поприветствовал желание Киева прекратить конфликт в Донбассе, во время которого погибли свыше 13 тысяч человек. Чиновник, однако, не стал уточнять, что это украинская армия начала обстреливать мирные города на востоке страны.