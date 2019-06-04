Дело об убийстве балерины Большого театра обрастает новыми
деталями. Мать девушки продолжает получать от Ольги Деминой смс-сообщения.
Дело об убийстве балерины Большого театра обрастает новыми
деталями. Мать девушки продолжает получать от Ольги Деминой смс-сообщения.
Подозреваемый в Большого театра – приятель
Ольги Деминой Малхаз Джавоев. Он уже несколько лет под арестом. Однако, по
словам матери Ольги, следствие идет очень вяло. Хотя у нее нет сомнений в том,
что именно Джавоев убил балерину.
Уже после исчезновения Ольги ее мать продолжала получать странные
сообщения с ее телефона. "Мама, я украла большую сумму денег. В Москву мне
нельзя. Сейчас я на дней 10 прокачусь по Европе. На звонки не отвечай, если
тебе будут звонить. Не ищи меня. Никуда не обращайся", – говорилось в СМС.
"Ольги, видимо, уже не было, а мне приходили якобы от
нее СМС, мол, мама, не ищи меня. Причем написаны были так коряво, словно писал
нерусский человек", – приводит словам матери Ольги . Позже следствие по делу об установило, что сообщения отсылал Джавоев.
25-летняя Ольга Демина пропала в августе 2014 года. Мать
балерины, которая живет в Кирове, обратилась в полицию, когда дочь перестала
выходить на связь. Поиски ничего не дали. И только в конце мая 2019 года в
Измайловском парке Москвы были найдены кости и череп человека, завернутые в
полиэтиленовый пакет. Предполагается, это останки балерины Большого театра
Ольги Деминой. Окончательно это должна установить экспертиза.
По версии следствия, Джавоев сблизился с Ольгой, постоянно
вымогал у нее деньги. Малхаз заставлял девушку брать в банках кредиты, и даже
шантажировал публикацией в интеренете ее откровенных фотографий. Шантажистам
Ольге пришлось выложить 800 тысяч – но фото все же слили в Сеть.
Следствие по делу об считает, что трагедия
произошла из-за квартиры, которую подарил Ольге ее жених. Джавоев вынудил
балерину переписать жилье на него, а потом продал. Когда же девушка потребовала
половину вырученных денег, Малхаз ее убил.