Дело об убийстве балерины Большого театра обрастает новыми деталями. Мать девушки продолжает получать от Ольги Деминой смс-сообщения.

Дело об убийстве балерины Большого театра обрастает новымидеталями. Мать девушки продолжает получать от Ольги Деминой смс-сообщения.Подозреваемый в Большого театра – приятельОльги Деминой Малхаз Джавоев. Он уже несколько лет под арестом. Однако, пословам матери Ольги, следствие идет очень вяло. Хотя у нее нет сомнений в том,что именно Джавоев убил балерину.Уже после исчезновения Ольги ее мать продолжала получать странныесообщения с ее телефона. "Мама, я украла большую сумму денег. В Москву мненельзя. Сейчас я на дней 10 прокачусь по Европе. На звонки не отвечай, еслитебе будут звонить. Не ищи меня. Никуда не обращайся", – говорилось в СМС."Ольги, видимо, уже не было, а мне приходили якобы отнее СМС, мол, мама, не ищи меня. Причем написаны были так коряво, словно писалнерусский человек", – приводит словам матери Ольги . Позже следствие по делу об установило, что сообщения отсылал Джавоев.25-летняя Ольга Демина пропала в августе 2014 года. Матьбалерины, которая живет в Кирове, обратилась в полицию, когда дочь пересталавыходить на связь. Поиски ничего не дали. И только в конце мая 2019 года вИзмайловском парке Москвы были найдены кости и череп человека, завернутые вполиэтиленовый пакет. Предполагается, это останки балерины Большого театраОльги Деминой. Окончательно это должна установить экспертиза.По версии следствия, Джавоев сблизился с Ольгой, постоянновымогал у нее деньги. Малхаз заставлял девушку брать в банках кредиты, и дажешантажировал публикацией в интеренете ее откровенных фотографий. ШантажистамОльге пришлось выложить 800 тысяч – но фото все же слили в Сеть.Следствие по делу об считает, что трагедияпроизошла из-за квартиры, которую подарил Ольге ее жених. Джавоев вынудилбалерину переписать жилье на него, а потом продал. Когда же девушка потребовалаполовину вырученных денег, Малхаз ее убил.