Модель Анастасия Решетова
не сходит со страниц светской хроники. Невесту рэпера Тимати подозревают в беременности.
Модель Анастасия Решетова
не сходит со страниц светской хроники. Невесту рэпера Тимати подозревают в беременности.
Сплетни об интересном
положении модели возникают в прессе с завидной периодичностью. В последний раз слухи
о скором пополнении подогрели друзья пары, которые отрыто заявили, что
готовятся отдать детскую коляску рэперу Тимати и его избраннице.
Артист и его возлюбленная
информацию не комментируют. Меж тем интерес публики к этой теме не угасает. Когда
Анастасия Решетова в личном Instagram устроила с подписчиками игру "Вопрос-ответ",
те сразу попросили показать свой пресс.
Модель продемонстрировала любопытным
обывателям фото, на котором хорошо виден ее живот. Вот только снимок, судя по
всему, архивный.
Фанаты продолжают спорить
по поводу того, на каком сроке находится модель. Некоторые полагают, что Анастасия
Решетова может родить уже осенью этого года.
Напомним, не так давно возможную беременность Анастасии Решетовой прокомментировала
экс-избранница Алена Шишкова. В 2014 году она родила
артисту первенца – дочь Алису.
"Дети – это счастье. Алиса – очень коммуникабельный
ребенок, тем более это будет ее сводный братик или сестренка, она будет
относиться очень тепло к этому ребенку", – рассказала бывшая возлюбленная
.