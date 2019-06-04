Модель Анастасия Решетова не сходит со страниц светской хроники. Невесту рэпера Тимати подозревают в беременности.

Модель Анастасия Решетоване сходит со страниц светской хроники. Невесту рэпера Тимати подозревают в беременности.Сплетни об интересномположении модели возникают в прессе с завидной периодичностью. В последний раз слухио скором пополнении подогрели друзья пары, которые отрыто заявили, чтоготовятся отдать детскую коляску рэперу Тимати и его избраннице.Артист и его возлюбленнаяинформацию не комментируют. Меж тем интерес публики к этой теме не угасает. КогдаАнастасия Решетова в личном Instagram устроила с подписчиками игру "Вопрос-ответ",те сразу попросили показать свой пресс.Модель продемонстрировала любопытнымобывателям фото, на котором хорошо виден ее живот. Вот только снимок, судя повсему, архивный.Фанаты продолжают споритьпо поводу того, на каком сроке находится модель. Некоторые полагают, что АнастасияРешетова может родить уже осенью этого года.Напомним, не так давно возможную беременность Анастасии Решетовой прокомментировалаэкс-избранница Алена Шишкова. В 2014 году она родилаартисту первенца – дочь Алису."Дети – это счастье. Алиса – очень коммуникабельныйребенок, тем более это будет ее сводный братик или сестренка, она будетотноситься очень тепло к этому ребенку", – рассказала бывшая возлюбленная