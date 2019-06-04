Вокалистка раскрыла секреты красоты. Певица Валерия рассказала,
как ухаживает за внешностью.
Вокалистка раскрыла секреты красоты. Певица Валерия рассказала,
как ухаживает за внешностью.
Исполнительница отметила, что своей стройной фигурой обязана
правильному питанию и тренировкам. Звезда призналась, что не пропускает спортивные занятия.
По словам певицы Валерии, она держит себя в форме не потому,
что она – публичная личность, а ради себя самой. Она следила за весом даже когда
не выступала.
"Два года, когда у меня
не было карьеры, я каждый день занималась. Дети были на мне, вся семья была на
мне. Я говорила: "Так, дети, у меня есть мое время с четырех до пяти, и если вы
даже решите покалечить друг друга, я не приду вам на помощь". Я ровно час
тренировалась. Дома пятачок метр на метр, видеокассета тогда была с Синди
Кроуфорд, и я занималась", – рассказала певица Валерия YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".
Артистка призналась, что крайне редко посещает косметолога. Звезда
бывает у специалиста раз в четыре месяца.
"Мезотерапия, плазма, а вот ботокс не колю. Также мой
косметолог категорически против филлеров. Потому что если с тургором кожи не
работать самой, получается, что пустот будет все больше и больше. И их надо все
больше и больше накачивать, заполнять. И будет такое лицо резиновое. Это не наш
путь", – поведала вокалистка.
также отметила, что у нее есть особенность,
которая помогает выглядеть моложе без каких-либо кардинальных вмешательств. "Мне
повезло: у меня очень глубокое веко. Глубоко посажены глаза. Такое веко никогда
не обвиснет, даже в 100 лет", – улыбнулась знаменитость.
Массажи и спа-процедуры тоже не делает. Из-за
плотного рабочего графика звезда не может позволить себе пройти комплекс
процедур, а единичные набеги к специалистам считает тратой времени и денег.
На нерегулярной основе эти мероприятия неэффективны.