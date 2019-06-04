Вокалистка раскрыла секреты красоты. Певица Валерия рассказала, как ухаживает за внешностью.

Вокалистка раскрыла секреты красоты. Певица Валерия рассказала,как ухаживает за внешностью.Исполнительница отметила, что своей стройной фигурой обязанаправильному питанию и тренировкам. Звезда призналась, что не пропускает спортивные занятия.По словам певицы Валерии, она держит себя в форме не потому,что она – публичная личность, а ради себя самой. Она следила за весом даже когдане выступала."Два года, когда у меняне было карьеры, я каждый день занималась. Дети были на мне, вся семья была намне. Я говорила: "Так, дети, у меня есть мое время с четырех до пяти, и если выдаже решите покалечить друг друга, я не приду вам на помощь". Я ровно частренировалась. Дома пятачок метр на метр, видеокассета тогда была с СиндиКроуфорд, и я занималась", – рассказала певица Валерия YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".Артистка призналась, что крайне редко посещает косметолога. Звездабывает у специалиста раз в четыре месяца."Мезотерапия, плазма, а вот ботокс не колю. Также мойкосметолог категорически против филлеров. Потому что если с тургором кожи неработать самой, получается, что пустот будет все больше и больше. И их надо всебольше и больше накачивать, заполнять. И будет такое лицо резиновое. Это не нашпуть", – поведала вокалистка.также отметила, что у нее есть особенность,которая помогает выглядеть моложе без каких-либо кардинальных вмешательств. "Мнеповезло: у меня очень глубокое веко. Глубоко посажены глаза. Такое веко никогдане обвиснет, даже в 100 лет", – улыбнулась знаменитость.Массажи и спа-процедуры тоже не делает. Из-заплотного рабочего графика звезда не может позволить себе пройти комплекспроцедур, а единичные набеги к специалистам считает тратой времени и денег.На нерегулярной основе эти мероприятия неэффективны.