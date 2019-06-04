Дмитрий Борисов поставил в точку в семейной истории советского актера Александра Белявского. В сегодняшнем выпуске программы Пусть говорят Первого канала внебрачные дети артиста получили результаты ДНК-экспертизы.

Дмитрий Борисов поставил в точку в семейной истории советскогоактера Александра Белявского. В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят"Первого канала внебрачные дети артиста получили результаты ДНК-экспертизы.В 2014 году – через два года после смерти ВладимираБелявского – прессе стало известно о некой Любови Третьяковой. Женщина заявила,что является внебрачной дочерью звезды советского кино. По словам предполагаемойнаследницы артиста, отец знал о ее существовании, но как-либо принимать участиев ее жизни не хотел.Уже в этом, 2019 году, известная актриса Наталья Старых тожевыступила с заявлением. Артистка считает себя незаконнорожденным отпрыскомАлександра Белявского. По словам Старых, отец ее принял, и онабыла частой гостьей в его доме. Слова Натальи подтвердила законная дочь звезды от первого брака – Надежда. Выяснилось, что женщины давно дружат,их познакомили родители.На днях в редакцию программы "Пусть говорят"позвонила родная дочь Любови Третьяковой – Ярослава. Девушка поведала, чтоготова пройти ДНК-тест, чтобы выяснить, действительно ли она внучка АлександраБелявского.Старшая дочь артиста – Надежда Белявская – согласилась сдатьбиоматериал для проведения генетического исследования. Также было решено проверитьее родство с Натальей Старых. В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" озвучилирезультаты исследования-ДНК.Прежде чем озвучить итоги экспертизы между Ярославой и Надеждой генетик, приехавший на съемки ток-шоу, объяснил, что результаты крайне приблизительные и могут бытьошибочными. Специалист отметил, что в идеале необходимо сравнивать сводныхсестер, а не тетю с племянницей."Ярослава, вы предполагаемая племянница Надежды. Это и такдовольно дальнее родство, плюс, ситуация усугубляется тем, что ваша мама Любовьпредполагаемая сводная единокровная сестра Надежды, поэтому результаты данногоисследования могут быть неоднозначными. Лучше такой тест проводить именно сЛюбовью", – рассудил эксперт.После ведущий шоу " распечатал конверт. "Вероятностьтого, что вы тетя и племянница 0,7%. Вероятность того, что вы двоюродные сестрысоставляет 16%, а вероятность того, что вы не родственники составляет 83%. Наиболеевероятно, что нет, вы не родственники", – озвучил шоумен.После вскрыли итоги теста на родство между Надеждой иНатальей. "Мы провели сразу два исследования, чтобы получить более достоверныйрезультат. В итоге он получился однозначный", – сообщил специалист-генетик присутствующимв студии.Первый тест показал, что с вероятностью 99,5% женщины неявляются родственниками. Второе исследование на установление единокровногородства по Х-хромосоме доказало, что родство Старых и Белявской практически исключено. Наталья и Надежда были шокированы итогами программы.