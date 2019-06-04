Дмитрий Борисов поставил в точку в семейной истории советского
актера Александра Белявского. В сегодняшнем выпуске программы Пусть говорят
Первого канала внебрачные дети артиста получили результаты ДНК-экспертизы.
Дмитрий Борисов поставил в точку в семейной истории советского
актера Александра Белявского. В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят"
Первого канала внебрачные дети артиста получили результаты ДНК-экспертизы.
В 2014 году – через два года после смерти Владимира
Белявского – прессе стало известно о некой Любови Третьяковой. Женщина заявила,
что является внебрачной дочерью звезды советского кино. По словам предполагаемой
наследницы артиста, отец знал о ее существовании, но как-либо принимать участие
в ее жизни не хотел.
Уже в этом, 2019 году, известная актриса Наталья Старых тоже
выступила с заявлением. Артистка считает себя незаконнорожденным отпрыском
Александра Белявского. По словам Старых, отец ее принял, и она
была частой гостьей в его доме. Слова Натальи подтвердила законная дочь звезды от первого брака – Надежда. Выяснилось, что женщины давно дружат,
их познакомили родители.
На днях в редакцию программы "Пусть говорят"
позвонила родная дочь Любови Третьяковой – Ярослава. Девушка поведала, что
готова пройти ДНК-тест, чтобы выяснить, действительно ли она внучка Александра
Белявского.
Старшая дочь артиста – Надежда Белявская – согласилась сдать
биоматериал для проведения генетического исследования. Также было решено проверить
ее родство с Натальей Старых. В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" озвучили
результаты исследования-ДНК.
Прежде чем озвучить итоги экспертизы между Ярославой и Надеждой генетик, приехавший на съемки ток-шоу, объяснил, что результаты крайне приблизительные и могут быть
ошибочными. Специалист отметил, что в идеале необходимо сравнивать сводных
сестер, а не тетю с племянницей.
"Ярослава, вы предполагаемая племянница Надежды. Это и так
довольно дальнее родство, плюс, ситуация усугубляется тем, что ваша мама Любовь
предполагаемая сводная единокровная сестра Надежды, поэтому результаты данного
исследования могут быть неоднозначными. Лучше такой тест проводить именно с
Любовью", – рассудил эксперт.
После ведущий шоу " распечатал конверт. "Вероятность
того, что вы тетя и племянница 0,7%. Вероятность того, что вы двоюродные сестры
составляет 16%, а вероятность того, что вы не родственники составляет 83%. Наиболее
вероятно, что нет, вы не родственники", – озвучил шоумен.
После вскрыли итоги теста на родство между Надеждой и
Натальей. "Мы провели сразу два исследования, чтобы получить более достоверный
результат. В итоге он получился однозначный", – сообщил специалист-генетик присутствующим
в студии.
Первый тест показал, что с вероятностью 99,5% женщины не
являются родственниками. Второе исследование на установление единокровного
родства по Х-хромосоме доказало, что родство Старых и Белявской практически исключено. Наталья и Надежда были шокированы итогами программы.